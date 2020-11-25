لافروف: على الغرب عدم إثارة نزاعات قانونية في قضية محاكمة الإرهابيين

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الغرب إلى عدم إثارة نزاعات قانونية في قضية محاكمة المسلحين الإرهابيين، بمن فيهم عناصر "داعش"، الذين أرسلوا للمشاركة في الأعمال القتالية في سوريا والعراق ودول أخرى في المنطقة قادمين من أوروبا.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف عقب لقائه وزير الخارجية العراقي، اليوم في موسكو: "تم اعتقال العديد منهم الآن. ننطلق من حقيقة أنه يجب محاكمتهم إما في البلدان، التي أتوا منها إلى سوريا أو العراق أو إلى أي منطقة أخرى، أو في الدولة التي ارتكبوا فيها جرائمهم الإرهابية".

وتابع "أي خيارات أخرى ستكون غير شرعية، نحن نحث جميع زملائنا، بمن فيهم زملائنا الغربيين، على عدم خلق نزاعات قانونية: إما أن تحاكمهم بنفسك إذا كانوا من مواطنيك، أو أن تدع الدولة التي ارتكبوا الجريمة على أراضيها تحاكمهم".

هذا ودعت واشنطن، في وقت سابق، الجانب الأوروبي إلى استقبال مقاتليه من تنظيم "داعش" لحل أزمة محاكمة "داعش"، ورفضت أغلبية الدول الأوروبية الاقتراح الأمريكي، حيث يسعى الأوروبيون إلى إنشاء محكمة في الشرق الأوسط لمحاكمتهم في مناطقهم (العراق أو سوريا).

ولكن تبقى معضلة مثل تطبيق عقوبة الإعدام، التي ينكرها الاتحاد الأوروبي وما زالت الأزمة مستمرة دون اتفاق بين الدول الأعضاء.

وبدأت تركيا بالفعل بإعادة مقاتلي تنظيم "داعش" المعتقلين لديها إلى مواطنهم الأصلية.

يذكر أن محكمة في باريس، عاقبت فرنسيا اعتنق الإسلام وسافر إلى الخارج للقتال مع تنظيم "داعش" الإرهابي بالسجن 30 عاما في أول محاكمة فرنسية ناجحة لإسلامي متشدد عن جرائم ارتُكبت في سوريا.

وألقي القبض على تايلر فيلوس (30 عاما) في تركيا منذ خمسة أعوام عندما كان يستعد للسفر جوا إلى براغ، بحسب "رويترز".

وقال المدعون للمحكمة إنه أراد أن يقود المسلحين والمفجرين الانتحاريين، الذين هاجموا باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015 لكن المدعين لم يتمكنوا من إثبات ذلك.