مكافحة كورونا... إنقاذ الناس باللقاح الروسي رغم أنف السلطات الأوروبية

موسكو - سبوتنيك. أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيجارتو، موقف بلاده حين قال خلال جلسة البرلمان إن الحكومة ترى لزاما عليها أن تزود الهنغاريين باللقاح الآمن والفعال ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لا يرى سببا لرفض لقاح اجتاز الاختبارات اللازمة.

وقال "تعتزم المجر إنقاذ الناس بلقاح روسي دون إذن الاتحاد الأوروبي".

وأصبحت هنغاريا الأسبوع الماضي أول بلد أوروبي يحصل على لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتجريبه.

Orban holding up the EU budget makes sense now. He's loyal to Russia.https://t.co/qZHclsGq7t — Justin "Rabbit Hole J. Cole" Coleman (@DemopJ) November 19, 2020 وكشف ميكلوش كيفيخازي، وهو خبير سياسي هنغاري، لوسائل إعلام أن أحزاب المعارضة الهنغارية تنشر شائعات كاذبة عن اللقاح الروسي ربما بإيعاز من سلطات الاتحاد الأوروبي.

وذكر الخبير نقلا عن الحقوقي الهنغاري زولتان نوفاك أنه من الممكن عند الضرورة القصوى أن تقرر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنفسها استخدام عقارات محددة دون استئذان المفوضية الأوروبية، منوها إلى أن هذا يعني أن تسليم اللقاح الجديد إلى أصحاب الأمراض المزمنة أو الخطيرة الذين لا توفر الأدوية المرخصة علاجا فعالا لهم، أمر ممكن. ولهذا يمكن أن يصف الأطباء لقاح "سبوتنيك V" لأصحاب الأمراض المزمنة قبل الحصول على ترخيص من الاتحاد الأوروبي.