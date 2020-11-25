البرلمانيون الروس يبحثون مع نظرائهم الليبيين تسوية الأزمة في ليبيا

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما (مجلس النواب) ليونيد سلوتسكي، إن نواب مجلس الدوما الروسي ناقشوا مع زملائهم الليبيين مشاكل حل الوضع في ليبيا وآفاق التعاون البرلماني الثنائي.

وقال سلوتسكي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "تزامنا مع زيارة وفد مجلس النواب الليبي برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى موسكو، وخلال مباحثات اليوم في دوما الدولة تم التطرق إلى مشاكل التسوية الليبية وآفاق التعاون البرلماني".

وأشار سلوتسكي إلى أن البرلمانيين الروس أعربوا عن تقديرهم لجهود عقيلة صالح في حل الأزمة الليبية الداخلية من خلال تقريب مواقف الأطراف المتحاربة، كما سلطوا الضوء على ضرورة وضع حد كامل لإراقة الدماء في البلاد وعدم وجود بدائل للحوار السياسي.

وأضاف: "نحن ندعم البرلمان الليبي المنتخب ومستعدون لتقديم المساعدة في المستوى البرلماني في تطبيع الوضع في البلاد بعد انتهاء الصراع، بما في ذلك في مكافحة جائحة كورونا".

وتابع: "نواب مجلس الدوما يجددون التزامهم بقرارات مؤتمر برلين حول ليبيا وقرار الأمم المتحدة رقم 2510 (2020) بالموافقة على نتائجه".

بالإضافة إلى ذلك، أكد البرلمانيون الروس والليبيون في الاجتماع على اهتمامهم باستئناف التعاون الثنائي الواسع، بما في ذلك من خلال التبادلات الثنائية.

في وقت سابق، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الدوما، ألكسندر جوكوف، عن أمله في أن تنتقل المساعدة من البرلمانات في تطوير التعاون الروسي الليبي إلى مستوى عملي مع استقرار الوضع في ليبيا.