لافروف: تم تأجيل التنسيق مع مينسك بشأن الرد على العقوبات الغربية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، تأجيل التنسيق مع بيلاروس حول الرد على العقوبات الغربية.

وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في اجتماع وزارتي الخارجية الروسية والبيلاروسية: "وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، قمنا بتوسيع قائمة الاجراءات الجوابية لتشمل ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي التي تشارك في العقوبات".

وتابع لافروف : "أريد أن أشير إلى سرعة زملائنا البيلاروسيين في اتخاذ تدابير الاستجابة. حتى الآن، فرض الاتحاد الأوروبي مجموعتين من العقوبات ضد مينسك، وقد أثرت الإجراءات على 55 ممثلاً عن قيادة البلاد، بمن فيهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وممثلون عن قوات الأمن. كلهم ممنوعون من دخول الاتحاد الأوروبي، وحساباتهم في البنوك الأوروبية، إن وجدت، تخضع للتجميد".

وقالت مصادر دبلوماسية، أمس الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي بصدد توقيع عقوبات على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو و14 مسؤولا آخرين.

ومن المقرر أن يبدأ سريان العقوبات يوم الجمعة بمجرد انتهاء أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة من وضع الإجراءات فى صيغة مكتوبة، وفقا للمصادر.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مساء اليوم الأربعاء، إلى مينسك، للقاء رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو ووزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي.