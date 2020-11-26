لافروف: ماس عرض برنامج بلاده لرئاسة لجنة وزراء خارجية مجلس أوروبا بفظاظة

علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، على عرض البرنامج الذي قدمه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال رئاسة بلاده للجنة وزراء خارجية مجلس أوروبا، بأنه تم بفظاظة، وغير دبلوماسية، وبصيغة معادية لروسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي، فلاديمير ماكي: "هذا، على الأرجح، لم يعد سرًا كبيرًا، في اجتماع لجنة وزراء خارجية مجلس أوروبا، قدم هايكو ماس، بشكل عام، برنامجه للأشهر الستة القادمة بطريقة مسيّسة، بنبرة غير مقبولة، حتى أنه يمكنني القول بكلمات أخرى، بفظاظة، وبشكل غير دبلوماسي".

هذا وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، عن قلق بلاده تجاه محاولات الدول الغربية السيطرة على المنظمات الدولية و"خصخصة" أماناتها.

يذكر أن ألمانيا تترأس الهيئة القانونية للجنة وزراء خارجية مجلس أوروبا، لمجلس أوروبا من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 إلى أيار/ مايو 2021.