لأول مرة روسيا تنتج طائرات مروحية لحقول النفط البحرية

وستخرج هذه المروحية إلى حيز الوجود من مصنع يقع في مدينة أولان أودي. وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في تصريحات صحفية: "ننتظر ظهورالمروحية الجديدة في العام المقبل".

ونوه وزير الصناعة إلى أن المروحية التي يجب أن ينتجها مصنع الطائرات في مدينة أولان أودي في العام المقبل مطلوبة لروسيا والدول الأخرى لنقل العمال إلى المنصات النفطية البحرية.

ولم تنتج روسيا مروحيات من هذ النوع حتى الآن. وأشار الوزير إلى أن المروحية الجديدة التي ستظهر في مدينة أولان أودي في العام المقبل هي الطائرة الروسية الأولى من هذا النوع.

وإجمالا، فإن مصنع الطائرات الواقع في مدينة أولان أودي سينتج 68 مروحية، نصفها مروحيات عسكرية، خلال عام 2020.

وتنتظر روسيا أيضا ظهور طائرة جديدة أخرى هي طائرة مخصصة لنقل المسافرين على الخطوط الجوية المحلية. وأسندت مهمة إنتاج هذه الطائرة التي أطلق عليها اسم "بايكال" إلى مصنع أولان أودي. ويجب أن يظهر نموذجها التجريبي الأول في عام 2021.