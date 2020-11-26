مدير الحرس الوطني الروسي يجري محادثات مع سفير الإمارات حول التعاون بين البلدين

بحث مدير الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، اليوم الخميس، مع السفير الإماراتي لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، أوجه التعاون بين البلدين.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني، فاليري غريبكين: "التقى مدير الحرس الوطني الروسي... فيكتور زولوتوف والسفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية، محمد أحمد سلطان عيسى الجابر. وكان الغرض من زيارة وفد الإمارات العربية المتحدة هو الاطلاع على أنشطة الحرس. وقد ناقش الطرفان اتجاهات التعاون والتفاعل في المستقبل".

وأشار غريبكين إلى أنه قبل بدء المفاوضات، قام الضيوف الأجانب بزيارة المتحف المركزي لقوات الحرس الوطني ووقعوا على كتاب الضيوف الفخريين.

وأضاف المتحدث أنه "قدم خلال اللقاء، مدير الحرس الوطني لممثلي الوفد الإماراتي إحاطة بشأن الأنشطة الرئيسية للإدارة. وفي ختام المحادثات أشار جنرال الجيش فيكتور زولوتوف إلى أن الحرس الوطني كان دائما مستعدا للحوار البناء والتعاون مع الزملاء الأجانب".

وتشهد العلاقات الروسية الإماراتية تعاونا امتد على نحو خمسة عقود ويتنامى على مختلف الأصعدة، وتوجت مسيرة العلاقات عام 2018 بتوقيع إعلان حول التعاون والشراكة الاستراتيجية.

وساهمت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات، عام 2019، بشكل كبير في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات سواء السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.