الهند تتفق على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V"

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع شركة "هيتيرو" الهندية للصناعات الدوائية لإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونشرت شركة لقاح "سبوتنيك V" بيانا رسميا على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" قالت فيه: "إن الشركة الهندية هيتيرو وصندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يقوم بتسويق لقاحنا استطاعوا الاتفاق على إنتاج جرعات من اللقاح في الهند ويبدأ الإنتاج خلال بداية سنة 2021".

RDIF and Hetero, one of India’s leading generic pharmaceutical companies, agree to produce over 100 million doses of the #SputnikV vaccine in India



Read more: https://t.co/bJL0Yg60CL — Sputnik V (@sputnikvaccine) November 27, 2020

وذكر بيان الشركة الروسية أن تجارب المرحلتين الثانية والثالثة جارية في الهند.

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

وتسعى السلطات الروسية لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.