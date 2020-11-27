لأول مرة... إصابة أكثر من 27 ألف شخص بكورونا في روسيا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 27543 إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 7918 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2215533 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 27543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 2215533 ".

وسجلت كذلك العاصمة الروسية موسكو رقما قياسيا جديدا في عدد الحالات اليومية بـ 7918 حالة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورغ 3687 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 26682 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1712174 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 496 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وبلغ إجمالي الوفيات 38558 شخصا.

في وقت سابق، أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن 75 في المئة من المصابين بفيروس "كوفيد-19" يخضعون للعلاج الخارجي في منازلهم.