بوتين يعقد مؤتمره الصحفي السنوي في 17 ديسمبر من مقر الرئاسة

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، موعد انعقاد المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين، الذي سينعقد يوم السابع عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل من مقر الرئاسة.

وجاء في بيان الكرملين: "في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر تبدأ دائرة الخدمات الصحفية والمعلومات في الرئاسة الروسية اعتماد الصحفيين لحضور المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي الذي ينعقد في الـ 17 من كانون الأول/ديسمبر 2020".

وأشار البيان إلى انعقاد المؤتمر عبر الفيديو من مقر الرئاسة بسبب الوضع الصحي في البلاد.

ويعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سنويا مؤتمرا صحفيا يجيب فيه على أسئلة الصحفيين التي ستتمحور بشأن قضايا محلية ودولية متنوعة.