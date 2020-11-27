بدء تطعيم القوات المسلحة الروسية ضد كورونا بتوجيه من بوتين

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، بدء تطعيم أكثر من 400 ألف جندي في روسيا ضد فيروس كورونا.

وقال في اجتماع لمجلس الإدارة العسكرية: "بدأ تطعيم أفراد القوات المسلحة ضد فيروس كورونا المستجد. ومن المقرر إجمالا تلقي أكثر من 400 ألف جندي اللقاح، بناء على توجيهات الرئيس".

وأشار شويغو إلى أن أكثر من 2.5 ألف جندي تم تطعيمهم إلى الآن. بحلول نهاية العام، سيزداد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم إلى 80 ألفًا.

كما تحدث الوزير عن الأبحاث العسكرية الجارية حول استخدام بلازما الأفراد العسكريين الذين تلقوا اللقاح ويملكون نسبة عالية من الأجسام المضادة لعلاج عدوى فيروس كورونا.

وقال شويغو: "لقد أظهر تطبيق هذه التقنية فعاليتها عند حدوث مضاعفات حادة للمرض. ويشارك في البحث حاليًا أكثر من 500 من العسكريين المُلقحين".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 27543 إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 7918 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 2215533 إصابة.