25 شخصا تزيد أعمارهم عن 60 عاما يتلقون لقاح "فيكتور" الروسي

قال ألكسندر ريجيكوف، رئيس قسم الأمراض حيوانية المنشأ والإنفلونزا في مركز علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" إن 25 شخصا تزيد أعمارهم عن 60 عاما تلقوا لقاح "فيكتور".

وقال ريجيكوف في مؤتمر صحفي " بدأت التجارب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. وقد تلقى أول 25 شخصا اللقاح بالفعل، ونراقب تفاعل هذه الفئة من الأعمار".

وأعلن مركز "فيكتور" للأبحاث في نوفوسيبيرسك أنه يقوم بتطوير ثلاثة لقاحات، بالإضافة إلى اللقاح المسجل بالفعل ضد فيروس كورونا، وأن اللقاحات الثلاثة في مراحل مختلفة من البحث.

وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.