الصحة الروسية: ظهور لقاح ضد فيروس "الإيدز" بات قريبا

أعرب، أليكسي مازوس، كبير المتخصصين في عدوى فيروس نقص المناعة المكتسبة بوزارة الصحة الروسية، عن أمله في ظهور لقاح ضد فيروس "الإيدز" في العالم في السنوات المقبلة.

وقال مازوس في مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي للإيدز (الأول من كانون الأول): "هناك عدة عينات من هذا اللقاح ستخرج، نأمل أن يتم تطوير لقاح ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة في السنوات القادمة".

وأشار إلى أن العالم على بعد خطوة واحدة من ظهور اللقاحات القابلة للحقن، حيث تحمي حقنة واحدة من الإصابة بفيروس الإيدز.

ويؤثر فيروس نقص المناعة المكتسبة على عشرات الملايين من الناس على مستوى العالم، ورغم أن المرض لم يعد بمثابة حكم بالإعدام كما كان في السابق، لكن مرضاه بحاجة إلى تناول الدواء مدى الحياة.

في السنوات الأخيرة، تعافى رجلان - يُعرفان بمرضى "برلين" و"لندن" - من المرض بعد خضوعهما لعمليات زرع نخاع عظم الخلايا الجذعية، العالية الخطورة، المستخدمة في علاج السرطان.