موسكو تدخل لأول مرة قائمة أفضل 20 مدينة في العالم من حيث جذب الأجانب إليها

دخلت موسكو لأول مرة قائمة أفضل 20 مدينة في العالم من حيث جذب المغتربين، وذلك بحسب مركز العاصمة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية.

وجاء في بيان المركز: "دخلت موسكو في تصنيف أفضل 20 مدينة بحسب الوكالة الدولية Expat Insider المتخصصة بتقييم مدى ملاءمة المدن المختلفة في العالم للمختصين والمغتربين الأجانب للعيش فيها".

وبحسب البيان "يعتمد تصنيف Expat Insider على دراسة استقصائية لمجتمع المغتربين الدولي وهو المصدر الموثوق للمعلومات الموضوعية حول ظروف معيشتهم في مختلف المدن والبلدان". ​​

وشارك فيه 15 ألف شخص من 181 دولة، والذين صنفوا 66 مدينة في العالم من حيث جاذبية الوافدين. وتأتي فالنسيا وأليكانتي ولشبونة في المقدمة، تليها إسطنبول وبكين وكيب تاون. وموسكو في الترتيب نفسه مع كل من لوكسمبورغ ومدينة هوشي مي والدوحة وفيينا.

ويقدر الأجانب الذين يعيشون في موسكو بشدة مختلف مجالات الحياة في العاصمة، والتي تسهلها الظروف المواتية للأعمال والاستثمارات، بما في ذلك الشركات الأجنبية.

وبحسب التقرير فإن مدينة موسكو هي مركز مالي كبير تتوفر فيها الوظائف والمجالات المختلفة، مما يجعل فيها التضخم منخفضا والبطالة فيها الأدنى بين المدن الكبرى في العالم.

وقد تم التحديد وفقا لأربعة عوامل أساسية وهي: "الإقامة" (ود السكان المحليين والضيافة والمهارات اللغوية والصداقة والتواصل)، "الإسكان والتمويل" (الوضع المالي والقدرة على تحمل تكاليف السكن) و"نوعية الحياة"(المناخ ونوعية الحياة ووقت الفراغ، والنقل، والسلامة والصحة والبيئة)،العمل في المدينة (التوظيف، والأمن الوظيفي، والتوازن بين العمل والحياة).

ويلاحظ أن العاصمة الروسية موسكو انتقلت بذلك من المرتبة 54 إلى المرتبة 17، وتجاوزت بذلك نيويورك وبرلين وزيورخ.