روسيا تدعو إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق

دعا نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، العراق إلى بذل مزيد من الجهود لزيادة التجارة مع روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن جهاز نائب رئيس الوزراء الروسي، تلقت وكالة سبوتنيك" نسخة منه، وذلك عقب اجتماع للجنة الحكومية الروسية العراقية، أن "نائب رئيس الوزراء الروسي، وفي إشارة إلى حدوث انخفاض معين في مستوى التجارة بين روسيا والعراق ، دعا زملاءه العراقيين إلى بذل كل جهد ممكن لزيادة التصدير المتبادل لأوسع مجموعة من السلع، وكذلك إعطاء دفعة جديدة للمشاريع المستقبلية للتعاون الثنائي في مختلف المجالات".

وأشار بوريسوف إلى أن العراق لا يزال يُنظر إليه من قبل روسيا على أنه أحد الشركاء الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء في البيان أن الاجتماع المقبل للجنة الحكومية الثنائية، من المقرر عقده في أوائل العام المقبل، مبدئياً في شباط/ فبراير وآذار/ مارس.

واستضافت موسكو، اليوم الجمعة، اجتماع الرئيسين المشاركين للجنة الروسية العراقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي - التقني. ومن الجانب الروسي يترأس اللجنة نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف، وعن الجانب العراقي وزير الخارجية فؤاد محمد حسين. وجرى خلال الاجتماع بحث قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الثنائي، بما في ذلك المشاريع في مجال الطاقة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة وغيرها.