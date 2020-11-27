الصحة الروسية تعلن توقيت التطعيم الجماعي للمواطنين ضد "كوفيد-19"

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، أن التطعيم الجماعي للمواطنين الروس ضد "كوفيد-19" سيبدأ في كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير، وسيتم تطعيم الفئات المعرضة للخطر في كانون الأول/ديسمبر.

بودابست - سبوتنيك. وقال الوزير لوكالة "سبوتنيك": "لقد بدأ التطعيم بالفعل. إنه جار، الآن يجري الإنتاج على نطاق واسع. وما يسمى بالتطعيم الجماعي سيبدأ بدفعات كبيرة في كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير، وسيتم تطعيم المجموعات المعرضة للخطر في ديسمبر، لضمان استدامة واستمرارية عمل جميع الخدمات".

وأشار موراشكو إلى أن الفئات المعرضة للخطر تشمل العاملين الطبيين والمعلمين وموظفي الخدمات الحيوية ومرضى السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وكبار السن.

وأضاف، ردا على سؤال حول عدد المواطنين الروس، الذين يخطط لتطعيمهم ضد "كوفيد19" في عام 2021: "نقدر أن حجم التطعيمات، مع الأخذ في الاعتبار كبار السن، يمكن أن يصل إلى عدة عشرات من الملايين من الأشخاص. يجب أن نوفر طبقة مناعية".

وأردف موراشكو: "التطعيم مثل أي رعاية طبية لا يتم إلا بموافقة المريض ومبدأ الطوعية إلزامي".

ووفقا له، فإنه يجب أيضا تطعيم أولئك الذين أصيبوا بالفعل بفيروس "كورونا" من قبل وتماثلوا للشفاء أيضا.

وتابع قائلا: "المناعة الجماعية تتحقق عن طريق التطعيم، وتشكلت بالفعل الإصابة بالفيروس. ولقد واجهنا حالات إصابة لمرة ثانية، لذلك من الضروري تطعيم أولئك الذين أصيبوا بالفعل بفيروس "كورونا" من قبل وتماثلوا للشفاء أيضا".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".