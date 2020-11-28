روسيا تسجل 27 ألف إصابة و510 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا، اليوم السبت، 27100 إصابة و510 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان اليوم "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 27100 إصابة بوباء فيروس كورونا في 85 منطقة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 2242633".

ويشير معدل الإصابة لهذا اليوم إلى انخفاض طفيف عن معدل أمس (27543 إصابة).

وأضاف المقر "ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في روسيا بمقدار 510 حالات جديدة إلى 39068 خلال اليوم الماضي".

ولفت المقر إلى أن العاصمة الروسية "موسكو سجلت 7320 إصابة بوباء "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية"، لافتا إلى أنه "تم تسجيل 27296 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1739470 ".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس "كورونا" المستجد في روسيا ليس سهلاً، فهذه القضية لا تزال محط اهتمام السلطات.

يذكر أن إصابات كورونا في روسيا أخذت بالازدياد مع انطلاق الموجة الثانية لتفشي الوباء، حيث سجلت أرقاماً قياسية خلال الأيام الأخيرة.