فتح قضية جنائية بمقتل نائب عمدة روسي أثناء الصيد

فتح المحققون الروس قضية جنائية بشأن مقتل نائب عمدة مدينة نوفورالسك في منطقة سفيردلوفسك، ميخائيل تشيرنيتسكي، أثناء الصيد.

وتفيد المعلومات بأن الحادث وقع عندما كان تشيرنيتسكي البالغ من العمر 58 عاما يصطاد ولم يلاحظه الصيادون الآخرون في الأدغال. حيث تم الاستيلاء على السلاح الذي أطلقت منه الطلقة.

وفارق تشيرنيتسكي الحياة في مكان الحادث، بعد فقدانه كمية كبيرة من الدم إثر الإصابة. وفقا لموقع "إزفستيا".

وتجدر الإشارة إلى أن ضباط إنفاذ القانون لا ينظرون إلى القضية بجدية على أنها عملية قتل.