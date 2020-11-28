الكرملين: بوتين لن يلقي كلمة أمام البرلمان هذا العام

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من غير المخطط إلقاء كلمة الرئيس الروسي أمام الجمعية الفدرالية (غرفتي البرلمان) في العام الجاري.

وقال بيسكوف، اليوم السبت، للصحفيين: "على الأغلب، لن تكون (كلمة بوتين أمام البرلمان) قبل نهاية العام".

وأضاف، "لم يتم التخطيط لذلك بعد.. لا توجد هناك ضرورة قانونية لإلقاء كلمة الرئيس قبل نهاية العام، أنا أرى أنه من الممكن توقع ذلك بداية العام المقبل، كما كان ذلك خلال بضعة سنوات سابقة".

الجدير ذكره، ووفقا للدستور الروسي، فإن رئيس البلاد، يوجه خطابا إلى الجمعية الفيدرالية الاتحادية رسالة حول الوضع في البلاد والتوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.

ويعد هذا الخطاب وثيقة سياسية وقانونية تعبر عن رؤية التوجهات الاستراتيجية لتطوير روسيا في المستقبل القريب.

ويشمل الخطاب، الوضع الاقتصادي والفكري والسياسي، وكذلك مقترحات محددة للعمل التشريعي لمجلسي الدوما والاتحاد.