مقتل رجل في حادث دهس بناقلة جنود مدرعة في سان بطرسبرغ

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الأحد، وفاة رجل في حادث دهس بناقلة جنود مدرعة في مدينة سان بطرسبرغ.

سان بطرسبرغ– سبوتنيك. وبحسب بيانات اللجنة، كانت مؤسسة خاصة قد أجرت "فعاليات ذات طابع عسكري (تنظيم مراحل الخروج الميداني العسكري)".

وأضاف بيان المكتب الصحفي للجنة: "خلال تنقل الناقلة المدرعة، اصطدمت برجل يبلغ من العمر 38 عاما كان مشاركاً في هذه الفعالية، والذي سلم روحه في مكان الحادث".

وأشارت اللجنة إلى فتح قضية جنائية حول تقديم الخدمات التي لا تلبي متطلبات السلامة.

وفي وقت سابق، نجت امرأة روسية من حادث مؤلم، حيث اصطدمت سيارتها بأخرى قادمة من الجهة المعاكسة، لكن لم يكتب لها القدر النجاة من حادث آخر بعد لحظات من الأول.

واصطدمت سيارة تقودها امرأة من نوع "ميتسوبيشي" بسيارة من نوع "لادا فيستا"، وبعد بضع دقائق فقط، اصطدمت سيارة "سكودا فابيا" بسيارة من نوع "كيا ريو" في نفس المكان من الطريق.

ونزلت المرأة من سيارتها "ميتسوبيشي" مصابة ووقفت بجانب الطريق، لكن القدر كان بالمرصاد، حيث صدمتها سيارة أخرى لتفارق الحياة على الفور، بحسب موقع "زافيزدا" الروسي.