موسكو تفوز بجائزة أفضل وجهة سياحية في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2020

فازت موسكو للسنة الثانية على التوالي، بجائزة أفضل وجهة سفر، لتتفوق بذلك على كل من لندن ونيويورك وباريس وسانت بطرسبرغ وريو دي جانيرو وغيرها من المدن الكبرى حول العالم.

وأقيم حفل توزيع الجوائز في 27 نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة موسكو في شكل بث عبر الإنترنت، والذي تصمن الترشيحات التالية: المدن الأكثر جاذبية للسفر، والمعالم السياحية، وأفضل منظمي الرحلات، وشركات الطيران، والمنتجعات والفنادق.

وبحسب نتائج التصويت المفتوح الذي جرى على الموقع الرسمي للجائزة في الفترة الممتدة من 28 سبتمبر/أيلول إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول، فازت العاصمة الروسية بالجائزة الرئيسية.

وخلال الحفل تم عرض مقاطع فيديو لموسكو وسانت بطرسبرغ وجزر ماديرا ووجهات سفر أخرى حول العالم، كما وجه الممثلون الرسميون لصناعة السياحة والمشاهير، بمن فيهم المخرج والممثل نيكيتا ميخالكوف، ومغني الأوبرا خيبلا غيرزمافا، ومدير متحف هيرميتاج ميخائيل بيوتروفسكي ولاعب الشطرنج سيرغي كارغاكين، ومدير الفرع الأوروبي لمنظمة السياحة العالمية أليساندرا بريانت وآخرين، تهانيهم للفائزين بالجائزة.

وفي 2 نوفمبر/تشرين الثاني، تم الإعلان عن الفائزين بالترشيحات الأوروبية لجوائز السفر العالمية 2020، حيث فازت موسكو بجائزتين في آن واحد وهما "أفضل وجهة سفر في أوروبا" و "أفضل وجهة لدراسات التراث الثقافي في أوروبا".

وتأسست مسابقة جوائز السفر العالمية في عام 1993. وتمنح سنويًا لأكثر المدن جاذبية للمسافرين وأفضل منظمي الرحلات وشركات الطيران والمنتجعات والفنادق وممثلي الصناعة الآخرين.

وفي عام 2019، فازت موسكو بجوائز السفر العالمية لأول مرة كأفضل وجهة سفر.