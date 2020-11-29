يحدد موعد تطعيم الشباب.. مركز "فيكتور": 3 لقاحات روسية ضد كورونا تستخدم مواقع إنتاج مختلفة

قال مدير مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور"، رينات ماكسوتوف، إن ثلاثة لقاحات روسية ضد فيروس كورونا تستخدم مواقع إنتاج مختلفة، دون التنافس عليها.

وقال ماكسوتوففي مقابلة في مهرجان "Science Bar Hopping" عبر الإنترنت "3 شركات تعمل على تطوير اللقاحات في روسيا وتستخدم منصات تكنولوجية مختلفة اختلافًا جوهريًا، مع مراعاة الخبرة المتراكمة التي تشكلت من خلال بيانات عالية المستوى".

وأضاف "تستخدم كل هذه اللقاحات مواقع إنتاج مختلفة، عمليًا لا تتنافس بهذه الطريقة".

وفي السياق، قال مدير مركز "فيكتور"، قد يجري دراسة للقاح ضد فيروس كورونا على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأعلن مركز "فيكتور" للأبحاث في نوفوسيبيرسك أنه يقوم بتطوير ثلاثة لقاحات، بالإضافة إلى اللقاح المسجل بالفعل ضد فيروس كورونا، وأن اللقاحات الثلاثة في مراحل مختلفة من البحث.

وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

اليوم الأحد، سجلت روسيا 26683 إصابة مؤكدة في 85 منطقة، من بينها 5901 حالة نشطة من دون ظهور أعراض، ما رفع الإجمالي بالبلاد إلى 2269316 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات 39527 بعد تسجيل 459 وفاة جديدة، مقابل 21987 حالة تعافي جديدة، ليصل الإجمالي إلى 1761457.