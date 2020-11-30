عودة مقاتلة "ميغ-17"... استعراضات تبين لماذا خافت "فانتوم" الأمريكية منها

ويُعتقد أن الطائرة التي قام المهندس جون بلانشيت بإعادة بنائها هي مقاتلة "ميغ-17" العاملة الأخيرة.

وبدأ جون حياته العملية في بداية خمسينات القرن العشرين، عندما دخلت مقاتلة "ميغ-17" الخدمة العسكرية في صفوف القوات الجوية الروسية. وكان جون يعشق الطائرات، ولذلك لم يضيع الفرصة التي تهيأت له في عام 1993 لشراء طائرة "ميغ-17" في بولندا.

وصنعت هذه الطائرة في عام 1960 واستلمها جون في عام 1994 ثم قضى 14 عاما في إعادة بنائها.

وعادت الطائرة الأسطورية إلى السماء في عام 2008. وقادها مدرب الطائرات المحنك راندي بول. وبعد ذلك بدأت هذه الطائرة تظهر في الاستعراضات الجوية، خاطفة إعجاب الجمهور.

ونالت مقاتلات "ميغ-17" شهرة واسعة خلال الحرب التي بدأت في فيتنام في عام 1955، واستمرت حتى عام 1975، وتدخلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1965. واشتهرت مقاتلات "ميغ-17" هناك بفضل القدرات الحركية الرائعة والسرعة العالية التي جعلتها مقاتلة تُخيف طائرات "فانتوم" الأمريكية.