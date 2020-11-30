الكرملين : بوتين لا يعتزم الاتصال بقيادات السعودية والإمارات قبيل مباحثات "أوبك+"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يعتزم الاتصال بقيادات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكازاخستان قبل محادثات "أوبك+".

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول احتمالية لقاء مع المملكة العربية السعودية: "لا، حتى الآن لم نخطط لهذا".

وردا على سؤال حول اللقاء بقيادات الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان قال بيسكوف: "لا، لا شيء مخطط".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت أربعة مصادر في "أوبك+"، إن أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا لم يتوصلوا بعد إلى توافق بشأن سياسة إنتاج النفط لعام 2021، وذلك بعد جولة أولية من المحادثات، اليوم الأحد، وقبل اجتماعات حاسمة يومي الاثنين والثلاثاء.

وكان من المقرر أن تخفف "أوبك+"، وهي مجموعة تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إضافة إلى روسيا ودول أخرى، من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021، لكن موجة فيروس كورونا الثانية قللت الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم.