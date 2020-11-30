بيسكوف يعلق على أخبار منصب بساكي في البيت الأبيض: "السكرتير الصحفي لا يصوغ السياسة الخارجية"

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على الأنباء المتداولة حول إمكانية تعيين جين بساكي، كسكرتير صحفي للرئيس المنتخب جو بايدن، الشخص في هذا المنصب لا يشكل السياسة الخارجية، وهذه المسألة تخص الولايات المتحدة، ولا علاقة للكرملين بها.

وفي وقت سابق ، قال مقر بايدن إن السياسي يعتزم تعيين الرئيس السابق للخدمة الصحفية في وزارة الخارجية جين بساكي سكرتيرا صحفيا للبيت الأبيض.

بحسب ما نشر على موقع الفريق الانتقالي، وسيتم تعيين النساء فقط في المناصب الإدارية الرئيسية التي تشرف على العمل مع الصحفيين.

وأجاب بيسكوف عن سؤال الصحفيين، حول تقييم الكرملين لمثل هذا القرار قائلا "أولاً، هذا اختيار رئيس الدولة. بعد تلخيص النتائج الرسمية للانتخابات وانتهاء جميع الخلافات القانونية. لكن بشكل عام، هذا السؤال، سؤال داخلي، سؤال للسيد بايدن نفسه. هذا ليس له علاقة بالكرملين".

من وجهة نظر العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، قال بيسكوف "السكرتير الصحفي لا يصوغ السياسة الخارجية".

وأضاف بيسكوف: "السياسة الخارجية يصوغها رئيس الدولة، على الأقل في بلدنا. وبالطبع، يعتمد الكثير على الرئيس الأمريكي".