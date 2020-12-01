سفير روسيا في طهران يشدد على أهمية دور إيران في المنطقة

شدد السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاغاريان، على أهمية دور إيران في المنطقة، واصفا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها دولة مؤثرة في المنطقة.

طهران - سبوتنيك. وبحث جاغاريان مع مستشار رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقاء يوم أمس الاثنين، التعاون المشترك بين البلدين.



وندد السفير الروسي لدى طهران باغتيال العالم الإيراني فخري زاده، ووصف الجريمة بأنها عملية تتعارض مع الأمن والسلام في المنطقة.

ودعا جاغاريان إلى تعاون جميع دول في المنطقة للحد من نزاع ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

وأعرب السفير الروسي ليفان جاغاريان لعبد اللهيان، عن ارتياحه لتنمية العلاقات البرلمانية بين البلدين، قائلا: "أدى تعزيز العلاقات البرلمانية بين روسيا وإيران وتوطيدها إلى توطيد العلاقات والتعاون بين البلدين وبرلماني البلدين واستمرارها".

بدوره، وصف أمير عبد اللهيان العلاقات بين روسيا وإيران بالصديقين المهمين والجيران المستقرين في العالم والمنطقة، معتبرا أن استمرار التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين البلدين عامل مهم في استمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات".



وفي إشارة إلى التعاون البرلماني بين البلدين، قال مستشار رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية: "إن تطور التعاون والعلاقات البرلمانية بين إيران وروسيا يؤثر على الدور البناء للبلدين في تطورات المنطقة والعالم".



