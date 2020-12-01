متحف "الإرميتاج" الروسي يطبق تجربة المطارات على زواره

وقال المدير العام لمتحف "الإرميتاج"، ميخائيل بيتروفسكي، لوكالة "سبوتنيك" إنه بسبب القيود والإجراءات المفروضة من الحكومة بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد يقوم المتحف بتطبيق تجربة نظام المطارات على زواره الكثر في هذه الأوقات بالتحديد.

وأضاف بيتروفسكي قائلا: "أثناء الوباء تعلمنا الكثير، ونتعلم أيضًا من المطارات كيفية تنظيم حركة الأشخاص".

وتابع قائلا: "لسوء الحظ يحتاج الناس إلى التوجيه طوال الوقت لأن الناس لا يطبقون القوانين والإجراءات بحذافيرها".

وفي حديثه عن مزايا العمل في الظروف الوبائية: "عندما لا توجد مجموعات من السياح في المتحف ويكون العدد الإجمالي للزوار محدودا، مشيرا أن متحف الإرميتاج اكتسب القدرة على العمل عبر الإنترنت".