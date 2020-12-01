"حماية المستهلك": روسيا لديها نماذج أولية للقاح ضد الإيدز

أعلنت مديرة هيئة حماية المستهلك، آنا بوبوفا، أن هناك بالفعل نماذج أولية في روسيا للقاح ضد نقص المناعة البشرية "الإيدز".

وقالت بوبوفا: "تشارك روسيا في تطوير لقاح ضد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بالتعاون مع الدول الأخرى منذ سنوات، ولدينا نماذجنا الأولية ولدينا لقاحات خاصة بنا".

وتابعت: "لدى مركز الأبحاث فيكتور نموذج أولي خاص به، ولدى عدد من المنظمات البحثية الأخرى في روسيا نماذجها الأولية الخاصة".

وأعربت بوبوفا عن ثقتها في أن روسيا ستستغل جميع الفرص المتاحة لإكمال إنشاء لقاح محلي لفيروس نقص المناعة البشرية.

ويؤثر فيروس نقص المناعة المكتسبة على عشرات الملايين من الناس على مستوى العالم، ورغم أن المرض لم يعد بمثابة حكم بالإعدام، كما كان في السابق، لكن مرضاه بحاجة إلى تناول الدواء مدى الحياة.

في السنوات الأخيرة، تعافى رجلان - يُعرفان بمرضى "برلين" و"لندن" - من المرض بعد خضوعهما لعمليات زرع نخاع عظم الخلايا الجذعية، العالية الخطورة، المستخدمة في علاج السرطان.