شويغو: منظمة معاهدة الأمن الجماعي عززت التعاون في 2020

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن النشاطات التي قامت بها منظمة معاهدة الأمن الجماعي عززت التعاون بين الهيئات العسكرية للدول الأعضاء في المنظمة.

موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو، خلال اجتماع لمجلس وزراء الدفاع لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي : "هي(النشاطات) ساعدت في حل المهام ذات الأولية للرئاسة الروسية في المنظمة وساعدت أيضا في تعزيز التعاون بين وزارات (هيئات) الدفاع لدولنا".

وأشار شويغو، من بين النشاطات بشكل خاص، إلى الاحتفال بالذكرى الـ 75 للنصر والعرض في الساحة الحمراء الذي أقيم في 24 حزيران. وشكر زملاءه في معاهدة الأمن الجماعي على مشاركة عسكريي بلادهم في هذا العرض.

وتحدث شويغو أيضاً حول الاجتماع الأول المشترك لوزراء دفاع رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي عقد في أبلول/ سبتمبر، واصفاً الاجتماع "بالمساهمة المهمة في تعزيز سمعة منظمة معاهدة الأمن الجماعي وصياغة موقف موحد بما يخص مسائل الأمن العالمي، وإقامة حوار مبني على الثقة وتعزيز التفاهم المتبادل.