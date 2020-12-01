مطالبة بالسماح للطلاب الأجانب الدخول إلى روسيا

أعلنت ليليا جوميروفا، رئيس لجنة مجلس الاتحاد للتعليم والعلوم والثقافة، أن أعضاء المجلس يطالبون الحكومة بجعل التعليم في روسيا أساسًا لدخول الطلاب الأجانب إلى البلاد.

وقالت جوميروفا على قناة "فميستي روسيا" التلفزيونية عقب اجتماع مشترك بين الإدارات حول هذا الموضوع "الدراسة في بلادنا ليست أساسًا للطلاب الأجانب لدخول روسيا. لقد اتفقنا على أننا سنعمل مع الحكومة للعمل على مثل هذا الاحتمال".

وشددت البرلمانية على أن وباء فيروس كورونا ترك بصمة على جميع جوانب الحياة بما في ذلك التعليم. وأوضحت أنه من أصل 315 ألف طالب أجنبي، هناك حوالي 100 ألف في الخارج، وأكثر من 200 ألف يواصلون دراستهم في روسيا عبر الإنترنت أو بشكل تقليدي، إذا سمح الوضع بذلك.

وفقًا لجوميروفا، أكد ممثلو الجامعات أنهم على استعداد لتقديم الحجر الصحي للطلاب الأجانب الوافدين، إذا لزم الأمر، وإرسال قوائم طلابهم إلى الحدود. بالإضافة إلى ذلك، تحدثت وزارة التعليم والعلوم بالفعل مع عمداء الجامعات من أجل التمكن من إبقاء الطلاب من الدول الأخرى على الدراسة في روسيا.

وشددت جوميروفا أيضًا على أن القرار المحتمل بشأن التوقف عن الدراسة في الجامعة يتم اتخاذه من قبل الطلاب أنفسهم وذلك للانتقال إلى جامعة أخرى أو بسبب خطط أخرى.