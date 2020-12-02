خبراء هنغاريون يصلون إلى روسيا لدراسة لقاح "سبوتنيك V"

وصل خبراء هنغاريون إلى روسيا لدراسة لقاح "Sputnik V" ضد فيروس كورونا، وسيقومون بزيارة مؤسسات الرعاية الصحية، حيث خضع العقار لتجارب سريرية، كما سيدرسون خطوات إنتاج اللقاح.

وأفادت رئيسة هيئة الرقابة الصحية في روسيا، أللا سامويلوفا، سابقا، بإجراء اجتماع مع الوفد الهنغاري بشأن لقاح "سبوتنيك V".

وجاء في البيان أنه "خلال الزيارة، سيزور الوفد أيضًا مؤسسات الرعاية الصحية في موسكو، حيث أجريت التجارب السريرية، بالإضافة إلى مواقع إنتاج اللقاحات".

وأضاف البيان أن المتخصصين الهنغاريين سيتعرفون على جميع مراحل عمليات تطوير وبحث وإنتاج اللقاح.

في سياق متصل، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة الأدوية الهندية "دكتور ريديز لابراتوريز" في بيان صحفي، يوم الثلاثاء، عن بدء المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية للقاح المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك -V".

ووقعت روسيا على اتفاقيات نقل التكنولوجيا لإنتاج لقاح "Sputnik V" إلى الهند وكوريا الجنوبية، والمفاوضات جارية مع الصين وبيلاروسيا، وذكر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن خبراء من فرنسا وبيلاروسيا قد وصلوا إلى موسكو للتعرف على التكنولوجيا.