صاروخ روسي يحمل قمرا صناعيا إماراتيا إلى مدار في الفضاء

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية، في 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، نجاح عملية إطلاق قمر صناعي إماراتي.

وتم إطلاق القمر الصناعي الإماراتي "فالكون آي" أو "عين الصقر" من قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية على صاروخ "سويوز إس تي أ" الروسي.

وقال دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، عبر موقع "تويتر" إن القمر الصناعي انفصل عن الصاروخ في وقت محدد.

وخصص القمر الصناعي "عين الصقر" لمراقبة الأرض، وتتمثل مهمته الأساسية في توفير نظام استطلاع بصري عالي الدقة للقوات المسلحة الإماراتية.