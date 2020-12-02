بوتين: بدء التطعيم الشامل في روسيا الأسبوع المقبل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عبر الفيديو بشأن افتتاح المراكز الطبية متعددة الوظائف التابعة لوزارة الدفاع، إن إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا يجعل من الممكن بدء التطعيم الشامل في روسيا الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه في المستقبل القريب، سيتم إنتاج حوالي مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، مما يجعل من الممكن البدء في التطعيم واسع النطاق، وخاصة الأطباء والمعلمين.

وقال بوتين مخاطبا نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا، "إذا كنا برأيك قد اقتربنا من مثل هذه الخطوة، فإني أطلب منك تنظيم العمل بطريقة تجعل التطعيم الشامل ممكنا في نهاية الأسبوع المقبل".

وتابع بوتين: "أعلم، بشكل عام، أن الصناعة والمؤسسات (الطبية) كلها جاهزة لذلك... فلنتخذ هذه الخطوة الأولى".

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، سابقا، أن التطعيم الجماعي للمواطنين الروس ضد "كوفيد-19" سيبدأ في كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير، وسيتم تطعيم الفئات المعرضة للخطر في كانون الأول/ ديسمبر.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".