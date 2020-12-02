الصحة الروسية: أكثر من 100 ألف مواطن روسي جرى تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك -V"

صرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 100 ألف مواطن روسي تلقوا بالفعل لقاح "سبوتنيك -V".

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وخلال تقديم اللقاح، في إطار الفعالية على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال موراشكو: "في الوقت الحالي، لقاح ("سبوتنيك -V") من بين أفضل اللقاحات المرشحة الرئيسية، والذي يقترب من الانتهاء من التجارب السريرية وبدء الإنتاج المكثف. وقد تم إطلاق تجارب سريرية واسعة النطاق".

وأضاف، لقد شارك أكثر من 40 ألف شخص في اختبارات اللقاح بعد التسجيل. وذكر بأن التجارب السريرية تجرى في روسيا وبيلاروس والهند والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.

وقال موراشكو، متابعاً: "هناك مناقشات جارية حول التجارب السريرية في البرازيل ودول أخرى. وأظهرت البيانات التي تم جمعها أن اللقاح أظهر استجابة مناعية قوية واستجابة للأجسام المضادة".

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي تستمر فيه التجارب السريرية، بدأنا بتلقيح الفئات الأكثر عرضة للخطر. وحتى الآن، جرى تطعيم أكثر من 100 ألف مواطن".

واختتم وزير الصحة الروسي، بالقول: "يتم إرسال لقاح "سبوتنيك-V" إلى جميع مناطق روسيا وذلك لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق في أقرب وقت".