روسيا تسجل 28 ألف إصابة و554 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة

سجلت روسيا، اليوم الخميس، 28145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 7750 إصابة في العاصمة موسكو، و554 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حيث أصدر مقر مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا بيانا، قال فيه إنه " تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 28145 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 83 إقليما في روسيا، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليما إلى 2375546".

وذكر المقر أنه غادر 29502 شخص المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 1859851 حالة.

وأشار إلى تسجيل 554 حالة وفاة، ليكون بذلك إجمالي الوفايات 41607 وفاة.

يذكر أن العاصمة موسكو كان لها النصيب الأكبر في عدد الإصابات، حيث بلغ 7750 إصابة، وتليها مدينة سان بطرسبورغ بـ 3692 إصابة، فيما سجلت 1193 إصابة ضواحي موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية. وكانت الإصابات في روسيا قد أخذت بالازدياد مع انطلاق الموجة الثانية لتفشي الوباء، حيث سجلت أرقاما قياسية خلال الأيام الأخيرة.