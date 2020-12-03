بوتين يرسل برقية تعزية بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان

موسكو - سبوتنيك. وجاء في برقية التعزية التي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني اليوم الخميس: "أرجو أن تتقبلوا أعمق التعازيّ بوفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية، فاليري جيسكار ديستان"، العديد من الأحداث المهمة في تاريخ فرنسا الحديث ترتبط باسم هذا الرجل البارز، الذي يُعتبر كبير السياسة الأوروبية".

وتوفي الرئيس الفرنسي الأسبق، فاليري جيسكار ديستان، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض وذلك في أحد مستشفيات مدينة تور وسط البلاد.

وبحسب وكالة "فرانس برس": "توفي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان"، مشيرة إلى أنه "كان يخضع للعلاج في مستشفى مدينة تور منذ منتصف شهر نوفمبر المنصرم".

وشغل جيسكار ديستان، البالغ من العمر 94 عاما، منصب رئيس فرنسا بين عامي 1974 و1981.