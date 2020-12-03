بعد نمو ملحوظ... الروبل يتراجع أمام الدولار واليورو

انخفض الروبل في بداية التداول، اليوم الخميس، مقابل الدولار واليورو، مصححًا النمو الكبير يوم أمس الأربعاء.

موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة العاشرة و14 دقيقة من صباح هذا اليوم بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار في حسابات "الغد" بمقدار 19 كوبيك، إلى 75.26 روبل، وسعر اليورو - بمقدار 35 كوبيك، إلى 91.22 روبل.

وتشير بيانات بورصة موسكو، إلى أنه وفقا لنتائج تداول العملات الأجنبية السابقة، انخفض سعر صرف الدولار قبل تسويات "الغد" بمقدار 78 كوبيك، إلى 75.07 روبل، اليورو - بمقدار61 كوبيك، إلى 90.88 روبل.

هذا وتراجعت أسعار النفط بنسبة 0.02 في المائة إلى 48.24 دولارًا للبرميل لخام برنت.

ومن جهة أخرى تراجعت سوق الأسهم الروسية في بداية تداول اليوم بشكل طفيف كجزء من التصحيح بعد ارتفاعها يوم أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها على مدى عدة أشهر. وتنمو أسهم شركة "سيستيما" للاستثمار بما يتماشى مع بيانات تقارير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

وبحلول الساعة العاشرة و9 دقائق من صباح هذا اليوم بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر الروبل في بورصة موسكو بنسبة 0.2 في المائة - إلى 3182 نقطة ، ومؤشر الدولار في بورصة "إر.تي.إس"- بنسبة 0.3 في المائة، إلى 1332 نقطة.

يذكر أنه وفقًا لبيانات بورصة موسكو، في ختام التداولات الرئيسية يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر بورصة موسكو بنسبة 1.33في المائة - إلى 3189.61 نقطة، بعد تحديث الحد الأقصى منذ كانون الثاني/يناير، و بورصة "إر.تي.إس" - بنسبة 1.86في المائة، إلى 1335.44 نقطة (الحد الأقصى منذ آب/أغسطس). بينما تنمو أسهم شركة "سيستيما" للاستثمار بنسبة 1.8 في المائة بعد نشر البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والتي بموجبها زادت إيرادات الشركة في الربع الثالث بنسبة 9.6 في المائة - إلى 184.89 مليار روبل.

وارتفع سعر النفط بنسبة 0.02 في المائة إلى 48.26 دولارًا للبرميل من خام برنت.