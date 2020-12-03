محافظ موسكو يعلن عن بدء التطعيم ضد فيروس كورونا

قال عمدة العاصمة الروسية، موسكو، سيرغي سوبيانين، إن التسجيل للتطعيم ضد فيروس كورونا سيبدأ في موسكو يوم الجمعة.

عشية ذلك، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الأسبوع المقبل ببدء التطعيم على نطاق واسع ضد COVID-19 . في المقام الأول المواطنين من الفئات المعرضة للخطر.

وقال سوبيانين: "لذلك، بالاتفاق مع حكومة روسيا، نفتح سجل تطعيم إلكتروني للعاملين في مجال التعليم، والعاملين في مجال الرعاية الصحية من جميع أشكال الملكية، وكذلك للعاملين في الخدمات الاجتماعية في المدينة، بدءًا من 4 ديسمبر 2020، من أجل اختبار الآلية الضخمة للتلقيح الجماعي".

ستتوسع هذه القائمة، مع تلقي كميات كبيرة من اللقاح. وستبدأ مراكز التطعيم العمل يوم السبت 5 ديسمبر/كانون الأول.