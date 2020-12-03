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    سيرغي ناريشكين

    ناريشكين: العميل الروسي أبيل حصل على خطط أمريكا لقصف الاتحاد السوفييتي بأسلحة نووية

    © Sputnik . Vladimir Fedorenko
    روسيا
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    قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن العميل الروسي أبيل (وليام فيشر) حصل على خطط واشنطن لتوجيه ضربة نووية للاتحاد السوفييتي.

    وأكد ناريشكين، خلال حديثه بمناسبة افتتاح معرض مخصص للضابط آبيل، في دار الجمعية التاريخية الروسية، اليوم الخميس، أن الأخير وأثناء عمله في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، نجح في الحصول على معلومات حول خطط واشنطن لشن ضربة نووية ضد الاتحاد السوفياتي، قائلا: "إن تاريخ الاستخبارات الأجنبية الروسية الممتد لقرون كتبه عدة أجيال من موظفيها، ومن بينها اسم فيشر أبيل يحتل مكانة خاصة".

    وأضاف: "كان لديه أصعب مهمة في إنشاء وتطوير شبكة استخبارات، كانت مهمته الحصول على أهم المعلومات العسكرية - الاستراتيجية والعسكرية - السياسية حول الخطط والتصاميم العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالاتحاد السوفييتي، بما في ذلك خطط القصف النووي للمدن السوفييتية... وقد تعامل ويليام فيشر وزملاؤه مع هذه المهمة ببراعة".

    عمل ويليام فيشر (1903-1971) تحت أسماء مستعارة مختلفة بعد الحرب العالمية الثانية بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وقاد شبكة الاستخبارات في هذا البلد. في عام 1957، تم اكتشاف الجاسوس عن طريق برنامج الفدية الخاص به، الذي انشق إلى الولايات المتحدة  ورفض فيشر التعاون مع أجهزة المخابرات الأمريكية.

     ولكن من أجل إعلام موسكو باعتقاله وأنه ليس خائنًا، أطلق فيشر على نفسه اسم صديقه الراحل رودولف أبيل. حكمت محكمة أمريكية على فيشر بالسجن 30 عامًا.

    هتلر
    © AP Photo
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    لفترة طويلة، سعى السجين للحصول على إذن للتواصل مع أقاربه. بدأ في ديسمبر/كانون الأول 1958، واستمر بشكل متقطع حتى إطلاق سراح فيشر. في المجموع، تم إرسال ما يزيد قليلاً عن 50 رسالة مكتوبة باللغة الإنجليزية إلى المرسل إليهم - زوجته وابنته. والمخاطبون هم أيضًا زملاء ضابط المخابرات، الذين أوضح لهم من خلال تلميحات أنه لا ينوي التعاون مع العدو في المستقبل. كانت الرسائل هي التي جعلت من الممكن تنظيم وتنسيق العمل هو الذي أتاح الإفراج عن مؤلفها من السجن.

    في عام 1962، تم تبادل وليام فيشر مع طيار استطلاع أمريكي، فرانسيس هاري باورز، الذي تم إسقاطه فوق الأراضي السوفييتية.

    بالعودة إلى موسكو، واصل ويليام فيشر العمل في جهاز المخابرات الأجنبية المركزي التابع لجهاز المخابرات السوفياتية (KGB) التابع لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية وشارك في تدريب ضباط المخابرات الشباب.

    إن المعرض الذي افتتح في موسكو يأخذ عنوان "أنا متأكد من أننا سنكون معًا عاجلاً أم آجلاً ..."، وهذه (الجملة) هي سطر من إحدى رسائل العميل إلى زوجته إيلينا من الأبراج المحصنة الأمريكية. يتضمن المعرض أيضًا المقتنيات الشخصية لـوليام فيشر ووثائق  ولوحاته وأعماله الرسومية، فضلاً عن الصور الفوتوغرافية.

    تم إعداد المعرض من قبل الجمعية التاريخية الروسية ودائرة الاستخبارات الخارجية الروسية  ومتحف الدولة المركزي للتاريخ المعاصر لروسيا بدعم من مؤسسة تاريخ الوطن، ويتم توقيته ليتزامن مع الذكرى المئوية لجهاز المخابرات الأجنبية، الذي سيتم الاحتفال به في 20 ديسمبر من هذا العام.

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    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, فالون, عميل, المخابرات, روسيا
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