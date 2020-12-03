الخارجية الروسية: وزير خارجية أرمينيا يزور موسكو في 7 ديسمبر

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن وزير الخارجية الأرميني، آرا إيفازيان، سيزور روسيا في 7 ديسمبر لمناقشة قضية قره باغ.

وأضافت زاخاروفا "حسب الاتفاق، سيكون وزير الخارجية الأرميني في موسكو يوم 7 ديسمبر في زيارة عمل. وخلال المحادثات في وزارة الخارجية الروسية، سيناقش وزراء الخارجية المسائل الدولية والإقليمية".

وقالت المتحدثة إن الدبلوماسيين سيولون اهتماما خاصا لبيان قره باغ لوقف إطلاق النار.

مضيفة "سيتم إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ بيان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 9 نوفمبر مع التركيز على المساعدة الإنسانية، وترميم البنية التحتية، وفتح ممرات النقل في المنطقة، بما في ذلك في سياق الاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد زيارة الوفد الروسي المشترك إلى يريفان وباكو 21 شهر نوفمبر".

وأعلن الكرملين في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على بقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.