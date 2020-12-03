الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره المغربي تعزيز العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن الوضع الدولي، بما في ذلك والوضع في ليبيا.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، بهذا الصدد: "تم النظر في قضايا تعزيز تنسيق السياسة الخارجية وتطوير العلاقات التجارية والتبادلات الإنسانية. ورحب الطرفان بإحراز تقدم متسق بشأن تنفيذ أحكام بيان الشراكة الاستراتيجية المتعمقة المعتمد الموقع في عام 2016".

وأضاف البيان: "عند تبادل وجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الدولي والإقليمي، تم إيلاء اهتمام رئيسي لتطور الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك في الصحراء الغربية. وتم التأكيد مجدداً على الموقف المبدئي لكلا البلدين لصالح حل النزاعات بالطرق السياسية والدبلوماسية حصراً، بما يتماشى مع حوار وطني شامل ودون أي تدخل خارجي.

وفي هذا السياق، أكد الوزيران الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين جهود المجتمع الدولي بشأن تقارب توجهات الأطراف الليبية في مصلحة تشكيل سلطات موحدة وفق قرارات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه "فيما يتعلق بتفاقم الوضع في الصحراء الغربية، دعا سيرغي لافروف، الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف عملية التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة".

هذا وكان وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، بأنه يخطط لمناقشة لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" مع نظيره الروسي ميخائيل موراشكو الأسبوع المقبل.

وقال الوزير، "فيما يتعلق بلقاح سبوتنيك V الروسي، قابلت مؤخرًا ممثلًا عن الشركة المصنعة في المغرب شخصيا. والآن أخطط للتحدث مع وزير الصحة الروسي الأسبوع المقبل لمناقشة مسألة اللقاح ذي الناقلين ضد فيروس كورونا، الذي طوره مركز الأبحاث الروسي، غامالي".