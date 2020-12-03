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    فرقاطة كندية خلال تدريب قوات الناتو

    الخارجية الروسية: قلقون إزاء تعزيز حلف الناتو قواته في البحر الأسود

    © REUTERS / Balazs Koranyi
    روسيا
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    أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق موسكو إزاء تعزيز حلف شمال الأطلسي (الناتو) قواته في البحر الأسود، مشيرة إلى أن تصرفات الحلف من شأنها تقويض الاستقرار في الإقليم وتدق إسفينا بين دول الجوار.

    موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة، اليوم الخميس: "الحلف يوسع مساحة أنشطته في مياه البحر الأسود، ويجذب إليها الدول غير الإقليمية. يتزايد عدد دخول السفن البحرية التابعة للناتو إلى موانئ الحلفاء والشركاء في البحر الأسود، وتحليقات طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة على طول الحدود الروسية. يجري تحديث البنية التحتية لبلغاريا ورومانيا، ويتم نشر أسلحة هجومية على أراضيهما، ويتم وضع السيناريوهات خلال التدريبات، التي تتضمن توجيه ضربات للأراضي الروسية بواسطة القاذفات الاستراتيجية الأمريكية القادرة على حمل أسلحة نووي".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم افتتاح خط السكك الحديدية عبر جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019
    © Sputnik . Aleksey Nikolskyi
    أكسيونوف يعلق على بيان "الناتو" بشأن شبه جزيرة القرم
    وأضافت زاخاروفا: "كل هذا يثير قلقنا البالغ، فنحن مضطرون إلى وضع تكثيف النشاط العسكري للتحالف في الاعتبار، والرد على النحو المناسب. أود أيضًا أن أقول إن منطقة البحر الأسود مرت بالفعل بتجربة دعم الدول الساحلية بقوات. ظهور لاعب جديد هنا- من الواضح أنه لم يأت بنوايا حسنة- يقوض الاستقرار الإقليمي ويدق إسفيناً بين دول الجوار".

    في غضون ذلك، اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أمس الأربعاء، روسيا بتعزيز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، مشيرا إلى أن الحلف سيقوم بالرد على ذلك بزيادة تواجده في المنطقة.

    وقال ستولتنبرغ في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو: "قمنا بدراسة الوضع في مجال الأمن في البحر الأسود، ذي الأهمية الاستراتيجية. روسيا تواصل انتهاك السيادة الإقليمية لجورجيا وأوكرانيا، ومستمرة في تعزيز قدراتها العسكرية في القرم، وتنشر قواتها بشكل متزايد في منطقة البحر الأسود. الناتو يرد على ذلك بتعزيز تواجده برا وبحرا وجوا".

    وأضاف ستولتنبرغ بأن وزراء خارجية "الناتو" اتفقوا على خطوات إضافية لتعزيز الحوار مع جورجيا وأوكرانيا.

    انظر أيضا:

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    الناتو يرد على تعزيز روسيا قدراتها في البحر الأسود بزيادة تواجده برا وبحرا وجوا
    الكلمات الدلالية:
    البحر الأسود, الناتو, حلف الناتو, الخارجية الروسية
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