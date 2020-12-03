أخصائي في المناعة والحساسية يكشف عن فئة لا يمكنها أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا

كشف الأخصائي في المناعة والحساسية الروسي فلاديمير بوليبوك أنه لا يمكن استخدام لقاح فيروس كورونا مع جميع الأشخاص، مشيرا إلى ضرورة مراعاة حساسية فئة معينة تجاه اللقاح.

وأكد بولبيوك في مداخلة على الهوا عبر أثير إذاعة "كا بي" الروسية، أكد على ضرورة، توخي الحذر من قبل أولئك الذين لديهم حساسية مفرطة للتطعيمات وعليهم قراءة التعليمات بعناية لاستخدام لقاح "سبوتنيك-V" ومعرفة المكونات التي يحتوي عليها اللقاح، قائلا "إذا تم حقنك بلقاح مرة وكان لديك رد فعل شديد، فعندئذ عليك التصرف وفقًا لتقديرك. وبما أن الحدث طوعي، فلن يجبرك أحد على ذلك".

وأضاف "يجب ألا تتسرع في تطعيم أولئك الذين أصيبوا بالفعل بـCOVID-19، وكذلك أولئك الذين يعانون حاليا من التهابات الجهاز التنفسي الحادة أوالذين يعانون من تفاقم مرض. في مثل هذه الحالات، يمكن إجراء التطعيم في موعد لا يتجاوز شهر بعد اختفاء الأعراض الحادة".

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عبر الفيديو بشأن افتتاح المراكز الطبية متعددة الوظائف التابعة لوزارة الدفاع، إن إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا يجعل من الممكن بدء التطعيم الشامل في روسيا الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه في المستقبل القريب، سيتم إنتاج حوالي مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، مما يجعل من الممكن البدء في التطعيم واسع النطاق، وخاصة الأطباء والمعلمين.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".