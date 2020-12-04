روسيا: أكثر من 27 ألف إصابة "كورونا" وتعافي نحو 29 ألف خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، تسجيل 27403 إصابة جديدة بالفيروس، تزامنا مع مغادرة 28901 شخصا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 27403 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 2402979".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 6868، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 3694، فيما سجلت ضواحي موسكو 1223 حالة، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 28901 شخصا المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1888752 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 569 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 42176 شخصا.