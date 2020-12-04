بدء التسجيل الإلكتروني للتطعيم ضد فيروس كورونا في موسكو

تم فتح تسجيل إلكتروني للتطعيم ضد فيروس كورونا في موسكو للأطباء والمعلمين، وكذلك المختصين الاجتماعيين.

التسجيل ممكن فقط من خلال موقع حكومة موسكو "mos.ru".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر، يوم الأربعاء، تعليمات لنائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا ببدء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل في روسيا

وبحسب الزعيم الروسي، فإن "مليوني جرعة من اللقاح ستكون جاهزة في الأيام المقبلة".

حاليًا، التطعيم ضد فيروس كورونا متاح فقط لسكان موسكو الذين يتم تصنيفهم بما أطلق عليه مصطلح "المجموعة الأكثر عرضة للخطر".

يشمل هؤلاء سكان المدينة الذين هم على اتصال يومي بعدد كبير من الناس. بالإضافة إلى العاملين في المجال الطبي والمعلمين، سيتمكن موظفو المؤسسات الاجتماعية في المدينة من الحصول على التطعيم.