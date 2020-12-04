استطلاع...أكثر من نصف الروس يعتقدون بخطر نشوب حرب نووية مصدرها الولايات المتحدة

أعرب أكثر من نصف المواطنين الروس عن اعتقادهم بوجود تهديد بنزاع عسكري باستخدام الأسلحة النووية اليوم في العالم، وفي المقام الأول هذا التهديد يأتي من الولايات المتحدة .

موسكو-سبوتنيك. ووفقا لنتائج استطلاع أجرته مؤسسة "الرأي العام الروسي"، فإن أكثر من نصف المستطلعين (53%) يعتقدون أن هناك اليوم خطر نشوب صراع عسكري مع استخدام الأسلحة النووية في العالم، و39 % يعتقدون عكس ذلك، و8 % وجدوا صعوبة في الإجابة.

ويلاحظ، أنه في رأي المستطلعين، فإن مثل هذا التهديد يأتي في المقام الأول، من الولايات المتحدة (37 %)، وكذلك من الصين (5 %) وكوريا الشمالية أو الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي ككل ( بـ3 % لكل منهما، على التوالي).

وكما هو مبين في الدراسة، فإن غالبية المواطنين (76%) تحدثوا عن حاجة روسيا للأسلحة النووية، و17 % يلتزمون بوجهة نظر معاكسة، و7 % وجدوا صعوبة في الإجابة.

أولئك الذين يعتقدون أن البلاد بحاجة إلى مثل هذا السلاح أوضحوا ذلك بأنه سيحمي ويضمن أمن روسيا (36 %)، وأنه سيكون بمثابة رادع للحفاظ على التوازن في العالم، قالوا (22 %).

وتم إجراء استطلاع عبر الهاتف لعموم روسيا في الفترة من 27 إلى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، على 1000 مستجيب تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وأكثر من خلال أخذ عينات عشوائية من أرقام الهواتف المحمولة والأرضية. لا يتجاوز نسبة الخطأ الإحصائي 3.8 %.