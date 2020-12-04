لتعزيز الأمن العسكري... روسيا وبيلاروس تخططان لإجراء تدريبات استراتيجية في سبتمبر 2021

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن موعد المناورات الاستراتيجية الروسية – البيلاروسية "غرب - 2021 " التي تهدف إلى تعزيز الأمن العسكري للدولة الاتحادية.

وقال شويغو اليوم الجمعة "إن أهم حدث في مجال تدريب القوات، ستكون المناورات الاستراتيجية الروسية- البيلاروسية – غرب2021، المقرر إجراؤها في سبتمبر، بهدف زيادة تعزيز الأمن العسكري لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس".

وفي 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، انطلقت مناورات "الأخوة السلافية" بمشاركة قوات الجيش الروسية والبيلاروسية، للتدريب على إجراءات تكتيكية مشتركة على أحدث مدرعات إنزال "بي إم دي-4إم" وبي تي إر-إم دي إم "راكوشكا".

وتحاكي التدريبات إجراءات مشتركة لمكافحة الإرهاب، في حقل التدريبات العسكرية "بريتسكي" في بيلاروسيا. وانتهت المرحلة الأولى من المناورات في 25 سبتمبر الماضي.