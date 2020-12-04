شويغو: القوات المسلحة الروسية تحافظ على كثافة التدريب القتالي في العام المقبل

أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، بأن وزارة الدفاع الروسية ستحافظ على الطابع المكثف للتدريب القتالي في العام الجديد.

موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو، خلال اجتماع عبر الهاتف: "في الأول من كانون الأول / ديسمبر، بدأ عام جديد للتدريب القتالي في الوحدات والتشكيلات. وسيحافظ التدريب القتالي في عام 2021 على طابعه المكثف. ومن المخطط أن يتم تنفيذ أكثر من 4.8 ألف مناورة وتدريب عملي".

يذكر أن الاهتمام الرئيسي سيتركز على تدريب هيئات القيادة، وتطوير أساليب التدمير الناري وتنظيم التعاون بين أفرع القوات المسلحة، وزيادة القدرة على المناورة التكتيكية وسرعة التحرك، وذلك مع الأخذ بالاعتبار الخبرة المكتسبة في الحروب المحلية الحديثة، كما كان هو الحال في الأعوام الماضية.

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن موعد المناورات الاستراتيجية الروسية – البيلاروسية "غرب - 2021" التي تهدف إلى تعزيز الأمن العسكري للدولة الاتحادية.

وفي 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، انطلقت مناورات "الأخوة السلافية" بمشاركة قوات الجيش الروسية والبيلاروسية، للتدريب على إجراءات تكتيكية مشتركة على أحدث مدرعات إنزال "بي إم دي-4إم" وبي تي إر-إم دي إم "راكوشكا".