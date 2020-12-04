اعتقال صحفيين روس في تركيا

أعلنت قناة "إن تي في" الروسية، اليوم الجمعة، أن موظفي برنامج "التلفزيون المركزي" اعتقلوا في تركيا وتوقفوا عن الاتصال.

وقالت الخدمة الصحفية للمذيعين "في صباح يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول ، أبلغ المؤلف أليكسي بتروشكو والمصور إيفان ماليشكين مكتب التحرير باعتقالهما من قبل ضباط الشرطة في ضواحي إسطنبول، ثم انقطع الاتصال بهم".

وأضافت "إنهم ما زالوا محتجزين ولم يعودوا على الاتصال ولم يردوا على المكالمات والرسائل الواردة".

وتابعت أن قناة "NTV" على اتصال وثيق بوزارة الخارجية الروسية والقنصلية العامة الروسية في تركيا، اللتين تبذلان جهودًا كبيرة لتوضيح الموقف والبحث عن المواطنين الروس.

وقال مصدر في الخارجية التركية إن احتجاز صحفيي القناة الروسية في اسطنبول كان بسبب عدم حوزة الصحفين على أي تصريح بالتصوير.