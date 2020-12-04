بوتين في مناقشة حول الذكاء الاصطناعي يشدد على المنع المبكر لمخاطر قد تنشأ عند استخدام الإنترنت

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على ضرورة المنع المبكر للمخاطر التي قد تنشأ عند استخدام الإنترنت.

موسكو-سبوتنيك. وقال بوتين، خلال مناقشة "الذكاء الاصطناعي – التكنولوجية الرئيسية للقرن الحادي والعشرون": "يدرك الجميع جيدا الدور الذي يلعبه الإنترنت في حياة الإنسان الحديث والإنسانية. هناك أيضًا مخاطر ... يجب أن نضع في اعتبارنا هذه المخاطر، وبعد التفكير مسبقا، يجب وقفها".

كما لفت الرئيس الروسي إلى أنه كما في حالة استخدام الطاقة النووية وغيرها من الإنجازات التي تستخدم أيضا في المجال العسكري، فإن الأمر يعتمد على الشخص ومدى حرصه في التصرف في الفرص التي يوفرها له الذكاء الاصطناعي.

وأضاف بوتين: "يعتمد الأمر على الشخص ومدى حرصه في إدارة هذه القدرات. تماما كما يعتمد استخدام الطاقة النووية والإنجازات الأخرى المستخدمة، بما في ذلك في المجال العسكري على الشخص".